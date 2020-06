Książę William i Elżbieta II martwią się o Harry’ego! Co złego dzieje się w Los Angeles?

O kryzysie w związku Meghan i Harry'ego piszą zagraniczne media. Ostatnio australijski magazyn "New Idea" poinformował o awanturze w ich domu podczas której musiała interweniować policja. Teraz okazuje się, że rodzina królewska niepokoi się o Harry'ego! Coraz częściej kontaktuje się z nim William i nawet sama Elżbieta II! Co się dzieje w Los Angeles?

Harry i William poprawili swoje kontakty!

„US Weekly” poinformował, że relacje księcia Harry’ego i Williama uległy polepszeniu. Bracia mieli ze sobą rozmawiać o przeprowadzce Harry’ego do USA i problemach związanych z kwestiami bezpieczeństwa. Według magazynu są obecnie w znacznie lepszych stosunkach niż miało to miejsce na początku roku.

Przeprowadzka do zupełnie innego kraju nigdy nie jest łatwa dla nikogo, w tym dla Harry'ego. Nie spodziewał się, że napotka tak wiele przeszkód - informuje źródło magazynu.

Okazuje się, że kontakt z wnukiem ma również królowa Elżbieta II. Monarchini martwi się o niego i według magazynu miała "sprawdzić, czy wszystko z nim w porządku, i zaoferowała pomoc w razie potrzeby”. Coraz częstsze rozmowy z Harrym oznaczają tylko jedno - rodzina królewska chce dać mu do zrozumienia, że zawsze może na nich liczyć. Z pewnością nie namawiają byłego już księcia do powrotu, ale może subtelnie dają mu do zrozumienia, że w Wielkiej Brytanii zawsze będzie miał swój dom!

Zobacz także: Książę Harry przeżył załamanie nerwowe?! Zaskakujące ustalenia tabloidu

EastNews

Zagraniczne tabloidy już od dawna informują, że para w USA nie znalazła tego, czego oczekiwali.