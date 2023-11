Reklama

Gdy tylko świat dowiedział się, że Meghan Markle spotyka się z księciem Harry'm, oszalał na jej punkcie. Wtedy jeszcze była tylko piękną aktorką z popularnego serialu Suits, a już skradła serca ludzi. Teraz jest księżną i jej popularność stale rośnie. Nie bez powodu została nominowana do nagrody Człowieka Roku 2018 Magazynu ”Time”. Okazuje się jednak, że książę Harry źle znosi tak duże zamieszanie wokół jego żony. Zobaczcie, jak to na niego wpływa!

Książę Harry jest załamany tym, co dzieje się wokół Meghan!

Księżna Meghan cały czas jest na świeczniku. O jej osobie pojawia się każdego dnia mnóstwo doniesień, które nie zawsze przedstawiają ją w dobrym świetle. Książę Harry, widząc całe to zamieszanie i rosnącą popularność Meghan jest przerażony! Nie wie, jak w takich warunkach ma funkcjonować ich związek, kiedy media śledzą każdy ich krok. Oczywiście książę był przyzwyczajony do popularności, ale to co się dzieje wokół Meghan po prostu go przerasta.

Książę Harry obawia się o Meghan...

Jak podaje magazyn US Weekly, Harry bardzo źle znosi tę sytuację. Doskonale pamięta, że podobna sytuacja miała już miejsce w związku z jego matką i obawia się, że to może mieć zgubny wpływ na ich relacje:

Odczuwa presję wiszącą nad jego związkiem. Jest bardzo sfrustrowany tym, jak niewiele można z tym zrobić. Stara się trzymać ją z dala od wszystkiego! - możemy przeczytać w US Weekly.

Myślicie, że obawy księcia Harry'ego są słuszne?

Książę Harry martwi się o Meghan

Ma dosyć zainteresowania mediów jej osobą