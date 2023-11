1 z 5

Niedawno pisaliśmy, że księżna Diana miała bardzo liberalne podejście do wychowywania synów. Żona księcia Karola pozwalała im na przykład wieszać w swoich pokojach w akademiku plakaty z roznegliżowanymi modelkami. Teraz do sieci trafiło jedno ze zdjęć, na którym książę Harry z dumą pozuje na tle swojej "kolekcji". Okazuje się, że na jednym z plakatów widać... bardzo znaną aktorkę! Co ciekawe, do wspomnianej gwiazdy również dotarł fakt, iż książę Harry prawdopodobnie kochał się w niej będąc nastolatkiem. Aktorka postanowiła skomentować to w zabawny sposób na swoim Twitterze. Czy Meghan Markle powinna być zazdrosna? Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

