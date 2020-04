Książę Louis skończył właśnie dwa latka! Uroczy malec jest trzecim dzieckiem księcia Williama i księżnej Kate. Z okazji jego urodzin, zgodnie z tradycją opublikowano najnowsze zdjęcia. Nie sposób nie uśmiechnąć się, patrząc w jakich okolicznościach zostały wykonane. Dwulatek z pewnością skradnie wasze serca!

Książę Louis skończył dwa lata. Nowe urocze zdjęcia syna Williama i Kate

Fani brytyjskiej rodziny królewskiej uwielbiają oglądać nowe zdjęcia najmłodszych członków. W sieci pojawiają się one stosunkowo rzadko. William i Kate publikują zdjęcia swoich dzieci zazwyczaj przy ważnych okazjach. Dziś mijają drugie urodziny księcia Louisa. Najnowsze fotografie radosnego chłopca bawiącego się kolorowymi farbkami roztopią niejedno serce. Czy może być coś piękniejszego niż beztroska dziecięca radość?

Elegancka stylizacja małego Louisa z pewnością była inspiracją stylem taty, księcia Williama. Czy Louis nie jest do niego podobny? Zdjęcia małego solenizanta zostały wykonane podczas rodzinnej kwarantanny w posiadłości Anmer Hall w Norfolk. Rysunek kolorowej dłoni Louisa, który znalazł się wśród oficjalnych zdjęć jest gestem wsparcia dla służby zdrowia.

Książę Louis urodził się 23 kwietnia 2018 roku w londyńskim szpitalu św. Marii. Jego pełne imię brzmi Louis Arthur Charles. Wybór nie był przypadkowy! Jak informował Daily Mail, imię najmłodszego syna Williama i Kate było hołdem dla lorda Louisa Mountbattena. Niedługo, bo 2 maja swoje piąte urodziny będzie obchodziła księżniczka Charlotte.

Oto najnowsze oficjalne zdjęcia księcia Louisa z okazji jego drugich urodzin:

Książę Louis to już naprawdę duży chłopiec! Do kogo jest bardziej podobny? Do księcia Williama i czy księżnej Kate? Bardzo się zmienił od zeszłego roku?