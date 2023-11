1 z 6

Z okazji 70. urodzin księcia Karola, magazyn "The Sunday Times Magazine" opublikował piękną sesję zdjęciową z udziałem przyszłego króla i całej rodziny królewskiej! W centrum zainteresowania znalazł się jednak najmłodszy syn księżnej Kate, książę Louis. To właśnie on znalazł się z dziadkiem na pięknej okładce autorstwa uznanego fotografa, Chrisa Jacksona. Zobaczcie niepublikowane wcześniej zdjęcia z urodzin księcia Karola!

