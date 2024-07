Książę Karol zdecydował się na ślub z księżną Dianą przez presję, jaką wywierał na niego ojciec? W sieci pojawił się kolejny fragment biografii księcia Karola, z którego możemy dowiedzieć się dlaczego młody książę pomimo tego, że nie kochał swojej przyszłej małżonki postanowił zdecydować się na założenie z nią rodziny. Już 4 kwietnia na rynku wydawniczym ukaże się książka o tytule "Książę Karol: Pasje i paradoksy nieprawdopodobne" autorstwa Sally Bedell Smith.

Nie jest tajemnicą, że największą miłością księcia Karola jeszcze zanim poślubił Dianę była Camilla Parker-Bowles. Młody książę Karol zdecydował się jednak poślubić księżną Dianę- dlaczego? Okazuje się, że na decyzję swojego syna wpłynął książę Filip. Po tym jak zaczęto plotkować, że książę Karol spędził dwie noce z Dianą, książę Filip miał wysłać list do syna, aby określił swoje zamiary wobec Diany, która przez niego może stracić reputację.

W latach 80-tych, ponad dekadę po rozpoczęciu rewolucji seksualnej, został przyparty do muru królewskim zwyczajem, który mówił, że musi poślubić dziewicę lub przynajmniej kobietę, która za taką uchodzi. Nie był zakochany, nie był gotowy. Założył, że ojciec go szantażuje i tak właśnie odczytał ten list. Karol powinien się albo oświadczyć, albo ją wypuścić. Decyzję miał jednak podjąć szybko . Być może zrozumiałby lepiej prawdziwe intencje ojca, gdyby on i Filip porozmawiali. Ale pisemna komunikacja była od nich wymaganą normą. Karol postanowił zinterpretować list jako oskarżycielski i nakładający na niego przymus- pisze Sally Bedell Smith.

Książę Karol uznał, że ojciec nakazuje mu związać się z Dianą i tak się właśnie stało. Para zapowiedziała swój ślub. Bedell Smith napisała wprost, że książę Karol płakał przed ślubem z Dianą, której nie kochał. Karol miał ponoć nadzieję, że z czasem ich relacje przerodzą się w miłość.

Nie mieli żadnej intelektualnej więzi, mało wspólnych znajomych, żadnych podobnych zainteresowań i doświadczeń życiowych. Choć Camilla miała podobne wykształcenie, co Diana, to ona pasowała do Karola lepiej - była zaabsorbowana polowaniami i innymi wiejskimi zajęciami, należała do tego samego kręgu przyjaciół, a temu Diana nie mogła dorównać.