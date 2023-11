1 z 5

Nie jest tajemnicą, że książę Karol nie ma łatwego życia, choć mogłoby się wydawać, że jest zupełnie inaczej. Choć prawdopodobnie za jakiś czas zasiądzie na tronie, to jednak nie ma zbyt wielu powodów do radości. Przez lata żył w nieszczęśliwym i toksycznym związku z księżną Dianą. Musiał ukrywać swoje uczucia do Camilli Bowles i spotykać się z nią w sekrecie. Jednak poddani zdawali się nie zauważać jego uczuć, oskarżając go o zniszczenie Dianie życia, bo to właśnie ją uwielbiali. Teraz na jaw wychodzą uczucia księcia! Okazuje się, że był chorobliwie zazdrosny - kiedyś o księżną Dianę, a teraz o... Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii!

