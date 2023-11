Książę Karol nie mógł oderwać wzroku od pojazdów, które stworzyli studenci. Być może w myślach widział już, jak bawi się tymi zabawkami ze swoimi wnukami. Camilla Parker Bowles zdradziła, że książę Karol uwielbia spędzać czas z dzieciakami, czym bardzo jej imponuje.

- On będzie padał na kolana i czołgał się z nimi przez wiele godzin. A przy tym będzie wydawał śmieszne odgłosy i śmiał się - zdradziła księżna Camilla w filmie dokumentalnym "Prince, Son and Heir: Charles at 70".