Książę Harry zrzeknie się obywatelstwa brytyjskiego? Zrobiłby coś takiego!?

Harry i Meghan z końcem marca oficjalnie przestali być członkami rodziny królewskiej. Para umieściła nawet pożegnalny wpis na Instagramie i zgodnie z ustaleniami przestali posługiwać się nazwą „royal”. Przeprowadzili się do Kanady, a teraz do Stanów Zjednoczonych. Meghan zadebiutowała już jako lektorka w przyrodniczym filmie Disney’a, ale jeszcze nie do końca wiadomo czym konkretnie będzie się zajmowała para. Wiele mówiło się o ich fundacji, ale tabloidy coraz częściej wspominają o karierze aktorskiej byłej księżnej. Czy dla kariery swojej żony Harry zrezygnuje z obywatelstwa brytyjskiego?

Czym będzie zajmował się Harry w USA?

Harry opuszczenie rodziny królewskiej uzasadnił faktem, że chcą być bardziej anonimowi i żyć jak zwykła rodzina. Okazuje się, że niestety nie jest to możliwe! Para nadal jest na świeczniku, a media śledzą każdy ich ruch. Teraz wszyscy czekają na informację na temat tego, czym będzie się zajmować słynna para. Pojawiają się spekulacje, że Meghan będzie chciała wrócić do kariery aktorskiej i razem z rodziną zamieszka w L.A.

Skoro para planuje mieszkać w USA to oznacza, że Harry będzie musiał wystąpić o zieloną kartę? A może zrezygnuje dla Meghan z obywatelstwa brytyjskiego? Poświęcił już dla niej tak wiele! Eksperci od rodziny królewskiej są zdania, że nie ma mowy o rezygnacji Harry'ego z obywatelstwa brytyjskiego, przynajmniej kiedy królową jest Elżbieta II. Zapowiadają też powrót pary na Instagram! Meghan i Harry już niedługo wrócą do mediów społecznościowych, ale ten krok będzie dokładnie przemyślany.

Meghan postawi na swoim!?

Harry wywrócił dla Meghan swoje życie o 180 stopni!