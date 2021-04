Książę Harry zostaje w Wielkiej Brytanii! Swoją decyzję miał podjąć po długiej rozmowie z bratem

Książę Harry wydłużył swoją wizytę w Wielkiej Brytanii! Choć wydawało się, że po pogrzebie dziadka książę będzie chciał szybko wrócić do ciężarnej żony i swojego synka, to teraz okazuje się, że jego powrót do Stanów Zjednoczonych nieco się opóźni. Według doniesień zagranicznych mediów po długiej rozmowie z bratem książę Harry zdecydował, że zostanie w Anglii dłużej.

Książę Harry spotka się z królową Elżbietą?

W miniony weekend odbył się pogrzeb księcia Filipa. Na poruszającej uroczystości, ze względu na obostrzenia wprowadzone przez pandemię koronawirusa, pojawiło się jedynie trzydzieści osób z rodziny. Na ceremonii nie mogło zabraknąć m.in. księcia Harry'ego, który przyleciał do Wielkiej Brytanii po śmierci męża królowej Elżbiety. Na pogrzebie Harry pojawił się sam, jego ciężarna żona została w Stanach Zjednoczonych- Meghan, która jest w zaawansowanej ciąży nie mogła przylecieć do Anglii, ale wysłała na pogrzeb księcia Filipa list i kwiaty.

Chyba wszyscy zastanawiali się, jak będzie wyglądać spotkanie księcia Harry'ego z rodziną. Książę po raz pierwszy miał bowiem okazję porozmawiać z bliskimi po jego głośnym wywiadzie telewizyjnym, w którym m.in. razem z żoną sugerowali, że rodzina królewska rozmawiała z nimi o tym, jaki kolor skóry będzie miał ich syn. Wygląda na to, że po pogrzebie doszło do przełomu w relacjach księcia Harry'ego z rodziną! Według doniesień medialnych po pogrzebie księcia Filipa Harry miał okazję porozmawiać z ojcem, a później z bratem. Harry i William mieli rozmawiać przez dwie godziny, po czym młodszy z braci podjął decyzję, że zostaje w Wielkiej Brytanii na dłużej. Niewykluczone, że książę Harry postanowił zostać w Anglii do urodzin ukochanej babci, która już 21 kwietnia będzie świętować 95. urodziny.

Myślicie, że książę Harry pogodził się ze swoją rodziną?

Książę Harry i książę William po pogrzebie dziadka rozmawiali przez dwie godziny.

Książę Harry zostanie w Wielkiej Brytanii, żeby osobiście złożyć życzenia urodzinowe swojej babci?