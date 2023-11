Meghan Markle kończy dziś 38 lat. To przełomowy rok wżyciu księżnej, bo w maju została mamą i na świecie pojawił się Archie Harrison. Do tej pory książęca para w wyjątkowy sposób świętowała urodziny Meghan, ale w tym rok zgodnie z królewskim zwyczajem spędzą je w gronie rodziny w swojej posiadłości Frogmore Cottage. Książę Harry już złożył swojej żonie oficjalne życzenia. Zobaczcie, co napisał!

Życzenia od księcia Harry'ego dla Meghan

Książę Harry opublikował na Instagramie zdjęcie uśmiechniętej Meghan w niebieskiej sukience i pod fotografią złożył jej bardzo osobiste życzenia:

Wszystkiego najlepszego dla mojej niesamowitej żony. Dziękuję, że dołączyłaś do mnie w tej przygodzie! - Kocham, H. - napisał na Instagramie książę pod zdjęciem szczęśliwej żony.

38. urodziny Meghan są wyjątkowe! Odkąd poznała księcia Harry'ego jej życie bardzo się zmieniło. Kiedy w 2016 roku po raz pierwszy pojawili się razem nikt nie przypuszczał, że aktorka weźmie ślub z księciem, a rok później na świecie pojawi się ich synek.

Jak Meghan Markle spędzi swoje urodziny?

Księżna Sussex tym razem postanowiła nie łamać królewskiej tradycji i obchodzi swoje święto tak, jak pozostali członkowie rodziny królewskiej - czyli w gronie najbliższych. Jak poinformował magazyn "Hello" Meghan urodziny spędzi w swoim domu razem z synkiem i księciem Harrym. Być może popołudniem para wybierze się, aby świętować w okolicy w towarzystwie znajomych. Urodziny to dla Markle nowy początek, który daje możliwość spełniania kolejnych marzeń.

Życzymy, aby każde z nich się spełniło!

Meghan Markle spędzi swoje urodziny w rodzinnym gronie

