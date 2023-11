Meghan Markle 4 sierpnia obchodzi urodziny. W tym roku kończy 38 lat i po raz pierwszy będzie świętowała ten dzień jako mama. Archie Harrison przyszedł na świat na początku maja. Do tej pory Harry i Meghan obchodzili jej urodziny w wyjątkowy sposób, a jak będzie w tym roku? Co książę Harry przygotował dla swojej żony...

Tradycją w rodzinie królewskiej jest obchodzenie urodzin prywatnie, w gronie najbliższych. Wyjątkiem jest królowa, która świętuje dwa razy. Raz w gronie rodziny, a drugi raz oficjalnie, co jest wielkim wydarzeniem dla całej Wielkiej Brytanii. Jak wiadomo Meghan, która uwielbia łamać królewskie tradycje, tym razem chętnie się na nią zgodziła. Księżna Sussex swoje 38. urodziny spędzi w posiadłości Frogmore Cottage w gronie najbliższych.Może się okazać, że wybierze jednak miejsce w okolicy, aby tam wraz ze znajomymi świętować. Jeszcze nie wiadomo, czy William i Kate zostali zaproszeni!

Książę Harry z pewnością zaplanował dla Meghan niespodziankę, nawet jeśli w tym roku nie mają okazji na romantyczny wyjazd, co miało miejsce, kiedy zaczęli się spotykać. Te urodziny z pewnością będą inne niż zwykle. A jakie były poprzednie? 36. urodziny Meghan, kiedy para dopiero się spotykała, spędzili w Botswanie. Kolejne urodziny przypadły na ślub przyjaciela Harry'ego, Charliego van Straubenzee, a teraz po raz pierwszy będą mieli okazje obchodzić je ze swoim synkiem! Jedno jest pewne Meghan z pewnością pokaże z tej okazji nowe zdjęcie na Instagramie i podziękuje za życzenia.

Księżna Sussex jeszcze jako aktorka i autorka bloga wspominała słowa jej mamy dotyczące urodzin:

Moja mama zawsze mówiła, że ​​urodziny to Twój osobisty Nowy Rok. Twoja własna szansa na podjęcie decyzji tylko dla siebie i tego, co prognozujesz na nadchodzący rok – magazyn „Hello” przypomina słowa Dorii Ragland przytoczone przez Meghan na swoim blogu "The Tig".