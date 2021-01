Książę Harry żałuje Megxitu?! "Jest załamany sytuacją rodzinną"

Książę Harry i Meghan Markle oficjalnie wycofali się ze swojego królewskiego życia w marcu 2020 roku, chociaż decyzja o tym obiegła świat tuż po Nowym Roku. Sussexowie rozpoczęli nowe życie w Montecito w Kalifornii. Jednak jak donoszą media, książę Harry wciąż nie pogodził się tym, jak jego decyzja wpłynęła na jego relacje rodzinne. Przyjaciel wnuka Elżbiety II wyznał, że Harry wciąż jest "załamany" tą sytuacją. Co konkretnie zdradził?

Książę Harry żałuje Megxitu?

Wygląda na to, że życie księcia Harry'ego i Meghan Markle wciąż dalekie jest od marzeń, które miały się spełnić niedługo po tym, jak zrezygnują z królewskich obowiązków. Ostatni rok dla Sussexów okazał się niezwykle trudny. Książę Harry musiał dodatkowo odnaleźć się w zupełnie nowej dla siebie, rzeczywistości, ponieważ z dala od królewskiej rodziny. To, jak będą wyglądały jego stosunki z najbliższymi zastanawiało ludzi na całym świecie. Dziś wiadomo, że nie był i wciąż nie jest to łatwy temat dla królewskiego potomka. O tym, co przeżywa książę Harry, opowiedział Tom Bradby, przyjaciel i dziennikarz, który uczestniczył w kręceniu dokumentu o podróży Sussexów po Afryce:

Myślę, że teraz czują się lepiej. Czy są nieszczęśliwi? Nie, myślę, że są zadowoleni, rzeczy, które tam robią są ekscytujące. Ale Harry ma złamane serce przez napiętą sytuację ze swoją rodziną - wyznał Tom Bradby w ITV Love Your Weekend.

Dziennikarz przyznał, że przez głośny "Megxit" cierpi cała rodzina królewska, a ich napięte relacje był widoczne już dużo przed ogłoszeniem przez Harry'ego i Meghan Markle rezygnacji z pełnienia obowiązków. Wspominał m. in. czas spędzony z rodziną królewską w Afryce, podczas kręcenia dokumentu:

Oni byli w wyraźnie w trudnej sytuacji i nie czuli się z tym dobrze, a ja, im dłużej z nimi byłem, coraz bardziej zdawałem sobie z tego sprawę

Dodał również, że decyzja o nowym życiu była trudna nie tylko dla księcia Harry'ego i jego małżonki ale również dla księcia Williama:

Sytuacja z rodziną ewidentnie jest daleka od ideału, to dla nich wszystkich był trudny rok. Nie sądzę, że są tam nieszczęśliwi, ale wciąż muszą zmagać się z nową sytuacją, w której się znaleźli, William też musi, dla niego to również był bardzo trudny czas

Katie Nicholl, ekspertka w sprawach rodziny królewskiej w rozmowie z ET przyznała jednak, że relacje pomiędzy księciem Williamem a księciem Harry uległy dużej poprawie, w porównaniu z tym, co było jeszcze rok temu:

Były rozmowy telefoniczne i wideo-spotkania podczas świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, a Sussexowie wysyłali prezenty do Cambridge'ów i na odwrót. (...) Podczas tego chaotycznego roku obie rodziny miały okazję spotkać się i nawiązać kontakt, choć wirtualnie. Pomiędzy Williamem i Harrym jest znacznie lepiej. Jeśli cofniesz się o rok na tym etapie, ci bracia ledwo rozmawiali ze sobą. Kiedy William był na szczycie w Sandringham, był zły na swojego brata. Nie mógł nawet znieść tego obiadu z królową. Poszedł tylko na spotkania, taka była jego frustracja i rozczarowanie spowodowane tym, co zrobił jego brat.

Myślicie, że stosunki w rodzinie królewskiej wreszcie ulegną poprawie?

Książę Harry jest załamany napiętą sytuacją w rodzinie. Czy w niedługim czasie uda mu się odbudować relacje z rodziną królewską?