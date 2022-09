Książę Harry wydał oświadczenie po śmierci Elżbiety II. Wspomniał o Meghan Markle

Książę Harry przybył już do Londynu, by uczestniczyć w uroczystości pogrzebowej swojego dziadka . Książę pojawił się w rodzinnym mieście po raz pierwszy po bardzo trudnych dla siebie i jego rodziny wydarzeniach, czyli po wywiadzie u Oprah, podczas którego w stronę brytyjskiej rodziny królewskiej skierowali mnóstwo zarzutów. Książę Harry po śmierci dziadka jednak natychmiastowo wrócił do Wielkiej Brytanii. Jak przyjęła go rodzina? Okazuje się, że brytyjskie media dojrzały, że wczorajsze długie kondolencje złożone przez księcia Williama są delikatną szpilką w stronę Meghan i Harry'ego, którzy po śmierci księcia Filipa napisali zaledwie kilka zdań . Książę Harry postanowił się poprawić i wzruszający wpis pojawił się na stronie jego fundacji "Archewell". Książę Harry uczcił pamięć księcia Filipa: "Nasze dzieci będą o Tobie pamiętać!" Książę Harry napisał w swoim imieniu długie wspomnienie na temat zmarłego księcia Filipa. Wnuk małżonka Elżbiety II dość mocno podkreślił, że dziadek miał silną i bardzo pewną siebie osobowość. Zresztą poddani brytyjscy doskonale o tym wiedzieli, jeg o podejście do życia wywołało w historii rodziny królewskiej parę skandali. Książę Filip humoru i dystansu do siebie nie stracił nawet pod koniec życia. Jego życzeniem było, by jego pogrzeb nie był pompatycznym wydarzeniem, chciał, by miał charakter wojskowy, a wokół niego zebrała się najbliższa rodzina. Harry swoimi wspomnieniami przypomina hardego ducha swojego dziadka: Mój dziadek był człowiekiem służby, honoru i wielkiego humoru - zaczął Harry. Był autentyczny, z bardzo ostrym dowcipem i dzięki swojemu urokowi potrafił zwrócić uwagę każdego w pomieszczeniu – a także dlatego, że nigdy...