Jak donosi "The Sun", we wtorkowe popołudnie Książę Harry postanowił przylecieć do Clarence House. Wszystko po to, aby zobaczyć swojego ojca, który ostatnio usłyszał diagnozę nowotworu. Media obiegły już zdjęcia. Koniecznie poznajcie szczegóły!

Książę Harry spotkał się z ojcem

5 lutego, w poniedziałek media obiegła niepokojąca informacja. To właśnie wtedy pałac Buckingham wydał pilne oświadczenie, z którego dowiedzieliśmy się, że król Karol III jest chory. Wówczas poinformowano, że w czasie badań, związanych z prostatą, na jaw wyszła inna diagnoza. W mediach pojawiła się informacja na temat nowotworu. Niedługo potem zaczęto donosić o tym, że Harry przyleci do ojca, do Londynu, ponieważ jest zmartwiony o jego stan zdrowia. Na dalszy rozwój wydarzeń nie musieliśmy długo czekać.

Książę Harry na co dzień przebywa na stałe w USA. Jego reakcja na wiadomość o chorobie ojca była jednak natychmiastowa. Ten przyleci do Londynu, do posiadłości Clarence House, aby spotkać się z monarchą.

We wtorek książę Harry pojawił się na lotnisku w Los Angeles. Młodszy syn króla Karola III podjechał pod prywatny terminal w swoim czarnym Range Roverze podaje The Sun.

Jak się okazuje, Meghan Markle oraz dzieci pozostali w Kalifornii.

Według medialnych doniesień obecna sytuacja wpłynie na solidarność w królewskiej rodzinie. Czy choroba króla Karola III faktycznie zakończy rozłam w szlachetnej rodzinie? Mamy taką nadzieję.

Póki co, w sieci pojawiły się zdjęcia króla tuż po spotkaniu z synem. Pomimo choroby, uśmiech nie schodził mu z twarzy. Sami zobaczcie.

