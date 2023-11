Reklama

Księżę Harry i Meghan ostatnio byli z wizytą w Bristolu, gdzie gościli w teatrze. Potem przyszedł czas na odwiedziny w jednej z angielskich organizacji charytatywnych. Tym razem wybór padł na "Bristol’s Empire Fighting Chance". To w tym miejscu Harry pokazał, jak emocjonalnym jest człowiekiem. Zobaczcie, jaki gest wykonał w kierunku podopiecznego fundacji...

Co zrobił książę Harry?

Takiej reakcji księcia Harry'ego na wyznanie jednego z chłopców nikt się nie spodziewał. Po tym co usłyszał, poprosił wszystkich, aby opuścili na chwilę salę. Kiedy chłopiec wyznał, że niedawno stracił swojego ojca i dlatego zainteresował się boksem, Harry odpowiedział, że doskonale wie, jak to jest stracić rodzica. Powiedział, że jemu też się to przydarzyło i chciał porozmawiać z chłopcem na osobności.

Wiedział, co czuję, bo przeżyłem to samo, co on. Rozmawialiśmy 10 minut. Gdy robiliśmy sobie zdjęcie grupowe zadbał, żebym stał obok niego. Harry i Meghan są kochanymi ludźmi. Nie spodziewałem się, że tacy będą. Byli cudowni – po rozmowie z księciem zdradził podopieczny fundacji.

Harry w krótkim przemówieniu powiedział, że boks i każdy inny sport to doskonały sposób na radzenie sobie z emocjami po stracie bliskiej osoby. Gest, który wykonał w kierunku chłopca świadczy o tym, jak dramatyczna była dla niego śmierć matki i doskonale rozumie, co mogą czuć inne dzieci będące w takiej samej sytuacji.

Książę Harry w Bristolu

