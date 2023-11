Książę Harry nie przestaje nas zaskakiwać! Po jego ślubie z Meghan Markle na jaw wychodzą nowe fakty na jego temat. Tym razem nie chodzi o samą uroczystość i przygotowania do niej, a o sytuację sprzed kilku lat. 16 listopada 2010 roku, książę William oświadczył się księżnej Kate. Następca brytyjskiego tronu podarował ukochanej pierścionek po swojej mamie, Dianie. Okazuje się, że należał on do księcia Harry'ego...

Książę William podarował Kate pierścionek, który w dniu zaręczyn wręczył księżnej Dianie jego ojciec, książę Karol. Diana sama wybrała ten pierścionek z katalogu - był to pierścionek z białego złota z 12-karatowym szafirem cejlońskim otoczonym 14 małymi brylantami. W dniu ich zaręczyn był warty tylko 65 tysięcy dolarów, ale przez lata jego wartość wzrosła - wycenia się go na 300 tysięcy funtów. Po śmierci Diany, William i Harry podzielili się pamiątkami po mamie. Pierścionek zaręczynowy trafił do Harry'ego, który miał zamiar podarować go przyszłej żonie.

To jednak William pierwszy znalazł kobietę swojego życia i gdy zaplanował zaręczyny z Kate, Harry postanowił podarować mu zaręczynowy pierścionek mamy, żeby mógł dać go Kate Middleton. Ponoć był to gest sympatii wobec Kate, którą Harry szybko zaakceptował i polubił. Kate była zachwycona pierścionkiem. Gdyby nie ta sytuacja, to Meghan nosiłaby na serdecznym palcu pierścionek po Dianie. Ona za to dostała od Harry'ego pierścionek, który zaprojektował sam książę. Do pierścionka wykorzystał dwa diamenty pochodzące z kolekcji księżnej Diany i diament z Botswany.

Książę Harry i księżna Kate są przyjaciółmi

