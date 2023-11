Meghan Markle wraz z księciem Harrym i synkiem Archiem przebywa obecnie w Afryce na swoim pierwszym "Royal tour" po porodzie. Książęca para codziennie ma nowe obowiązki, które nie zawsze wypełnia razem. Meghan Markle została bowiem zaproszona na spotkanie w Woodstock Exchange w Kapsztadzie, gdzie miała okazję poznać przedstawicieli z branży technicznej, a także odwiedziła organizację charytatywną Mothers2Mothers, która wspiera matki z dziećmi.

People.com informuje, że Meghan Markle pojawiła się również na prywatnym spotkaniu "Ladies Who Launch" w Kapsztadzie, gdzie rozmawiała z założycielkami firm technologicznych. To właśnie tam po raz pierwszy tak bardzo się otworzyła i szczerze opowiedziała o macierzyństwie!

To, że Meghan Markle jest absolutnie zakochana w swoim synku Archiem, nie jest żadną tajemnicą. Księżna nie ukrywała swojego szczęścia tuż po narodzinach maleństwa. Zrezygnowała także na kilka miesięcy z pracy, by być u jego boku i stale uczestniczyć w wychowaniu. Uczucie Meghan widać wyraźnie również na najnowszych zdjęciach księżnej z Archiem. Teraz z kolei po raz pierwszy przyznała, jaką rolę chce pełnić dla swojego syna.

Meghan Markle, od kiedy została księżną, konsekwentnie prowadzi kompanię na rzecz wzmocnienia pozycji młodych kobiet i dziewcząt, o czym również rozmawiała na spotkaniu. Szczegóły rozmowy wyjawiła jedna z założycielek firmy technologicznej, Naadiya Moosajee.

Uznałyśmy znaczenie nie tylko edukacji dla dziewcząt, ale także bycie wzorem do naśladowania dla chłopców. Jesteśmy kobietami wpływowymi, na które chłopcy też mogą patrzeć - powiedziała Moosajee, która ma dwuletniego synka. - Obie mamy synów i musimy mieć świadomość, że jesteśmy wzorem do naśladowania nie tylko dla dziewcząt, ale również dla chłopców i to nie tylko naszych synów, ale dla wszystkich - dodała.