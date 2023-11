Chelsy Davy była wielką miłością księcia Harry'ego. Niektórzy twierdzili nawet, że to właśnie ona zostanie księżną. Jednak po wielu wzlotach i upadkach książę Harry i Chelsy Davy uznali, że nie po drodze im iść ze sobą. Każde z nich zaczęło układać sobie życie na nowo. Harry rzucił się w wir romansów, jednak gdy spotkał Meghan Markle, skończył z hulaszczym trybem życia. Nie oznacza to, że zerwał wszelkie kontakty z Chelsy Davy. Wręcz przeciwnie, podobno oboje nadal darzą się sympatią. Do tego stopnia, że Chelsy Davy była obecna podczas ślubu Meghan Markle i księcia Harry'ego. Dziewczyna nie wyglądała jednak na zadowoloną...

Chelsy Davy i książę Harry - to koniec ich znajomości?

Podobno tuż przed ślubem książę Harry po raz ostatni zadzwonił do byłej ukochanej. Plotka głosi, że nie była to łatwa rozmowa. Podobno Chelsy Davy stwierdziła, że nie będzie w stanie patrzeć na to, jak Harry ślubuje miłość innej kobiecie. Oczami wyobraźni to ona widziała siebie na miejscu Meghan Markle. Zagraniczne media twierdzą, że świeżo upieczona żona Harry'ego bacznie przygląda się ukochanemu. Podobno księżna Sussex zapowiedziała, że nie będzie tolerowała jego kontaktów z Chelsy Davy.

Czy to oznacza, że książę Harry już nigdy nie spotka się ze swoją byłą dziewczyną?!

Chelsy Davy była wielką miłością Harry'ego

Harry zaprosił Chelsy na ślub

