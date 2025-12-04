W środowy wieczór w amerykańskiej telewizji CBS wyemitowano odcinek programu „Late Show” prowadzonego przez Stephena Colberta, w którym gościem był książę Harry. 41-letni członek brytyjskiej rodziny królewskiej zaskoczył widzów, prezentując się w zupełnie innym świetle niż dotychczas. Występ daleki był od standardowego wywiadu i zamiast rozmowy z prowadzącym, Harry wziął udział w serii humorystycznych tematów, które miały ukazać jego dystans i poczucie humoru. Szybko się okazało, że sytuacja poszła za daleko, a Donald Trump może nie być zadowolony, że Harry z niego żartował...

Kontrowersyjny występ księcia Harry'ego w „Late Show” Stephena Colberta

Już na początku programu nie zabrakło tematów politycznych i książę Harry zakpił z prezydenta USA, Donalda Trumpa, ogłaszając, że „Ameryka wybrała swojego króla”. W dalszej części programu żartował z protestów „No Kings”, które miały miejsce w miastach takich jak Nowy Jork, Waszyngton, Chicago, Miami i Los Angeles. Demonstracje te miały charakter antyrządowy i były skierowane przeciwko administracji Trumpa.

To jeszcze nie wszystko, bo Harry miał otwarcie stwierdzić, że Stany Zjednoczone "mają obsesję na punkcie rodziny królewskiej".

Żarty Harry'ego z monarchii

W trakcie programu książę Harry poruszył także temat brytyjskiej rodziny królewskiej. Naśmiewał się z fascynacji Amerykanów monarchią oraz z samej instytucji królewskiej. W żartobliwym tonie skomentował również działania stacji CBS, zarzucając jej ugodowe podejście do rzekomo bezpodstawnego pozwu Donalda Trumpa.

Harry nawiązał również do historii swojego prapraprapradziadka, króla Jerzego III, a gdy Colbert określił zmarłego monarchę mianem „głupca”, Harry odparł z przekąsem, że prowadzący powinien sobie „odpuścić”. Potem nieoczekiwanie zapytał prowadzącego:

Jeśli przez jeden dzień traktowano by cię jak króla, co chciałbyś, żebym dla ciebie zrobił?

Internauci ostro oceniają występ Harry'ego

Jednym z najbardziej komentowanych elementów programu był skecz, w którym Harry starał się o rolę księcia w świątecznym filmie stacji Hallmark. W humorystycznej scenie błagał o możliwość zagrania tej roli, zapewniając, że „zrobi wszystko”, by dostać angaż. Argumentował, że potrafi jeździć konno, latać helikopterem, a jego żona była kiedyś gwiazdą telewizyjną. Widzowie nie kryją zażenowania i piszą:

Wstydź się

To było przezabawne

Tego nie dało się oglądać

