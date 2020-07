Najnowszy portret George'a autorstwa księżnej Kate robi furorę! Książę obchodził właśnie siódme urodziny.

Książę George obchodzi dziś swoje 7. urodziny. Zgodnie z tradycją Pałac opublikował pamiątkowy portret chłopca autorstwa jego mamy. Najnowsze zdjęcie George'a natychmiastowo podbiło serca internautów. Nie można mu odmówić swobody przed obiektywem.

Do kogo robi się bardziej podobny, do Kate czy do Williama?

Pałac opublikował nowe zdjęcia księcia Georga

W tym roku urodziny księcia Georga były nieco inne niż zazwyczaj. Jak donosi Daily Mail, George spędził je tylko w gronie najbliższych. To wszystko z powodu pandemii koronawirusa i wciąż zalecanych środków ostrożności. Jednak książę William i księżna Kate robią wszystko, aby George dobrze zapamiętał swoje 7. urodziny.

Na fotografii opublikowanej z okazji urodzin księcia, nie sposób oderwać wzorku od uśmiechu małego Georga. Nowy portret 7-latka podbił serca internautów. George pozuje w zielonej koszulce polo. Zagraniczne media spekulują, ze być może to ulubiony kolor najstarszego synka Kate i Williama. Na zdjęciach z okazji urodzin ojca również miał koszulkę w tym kolorze. Urodzinowe zdjęcie chłopca zostało wykonane w rodzinnym Norfolk, gdzie William i Kate spędzają czas izolacji spowodowanej pandemią.

Internauci nie mają wątpliwości, że George wygląda coraz bardziej jak jego ojciec, chociaż niektórzy twierdzą, że to cała Elżbieta II:

- Każdego roku coraz bardziej przypomina księcia Williama

- Ale wyrósł! Wygląda całkiem jak jego tata!

- Czy tylko ja widzę w nim Królową?

A Wy jak myślicie?

