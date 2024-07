W nocy z wtorku na środę książę Filip, mąż brytyjskiej królowej Elżbiety II, trafił do szpitala. Zaledwie kilka dni temu uczestniczył w obchodach 91. urodzin Elżbiety II i nic nie zapowiadało nagłego pogorszenia jego stanu zdrowia. Pałac Buckingham informuje jednak, że jest to skutek infekcji, która wynika z przewlekłej choroby księcia, a jego pobyt w szpitalu to jeden ze „środków ostrożności”. 96-letni książę Filip zachowuje jednak dobry humor, choć ponoć jest zawiedziony, że nie będzie mógł uczestniczyć w mowie tronowej Elżbiety II, a także formalnym otwarciu sesji parlamentu. Ubolewa także, że ominą go wyścigi konne w Ascot.

Książę Filip wycofuje się z życia publicznego

W maju tego roku Pałac Buckingham wydał oświadczenie dotyczące działalności księcia Filipa. Na jaw wyszło, że jesienią mąż Elżbiety II zamierza wycofać się z życia publicznego i reprezentowania rodziny królewskiej. Podkreślono jednocześnie, że Elżbieta II wciąż będzie wykonywała swoje obowiązki.

Elżbieta II i książę Filip będą świętować 70. rocznicę ślubu w listopadzie