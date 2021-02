Co się stanie po śmierci Filipa? Plan pogrzebowy dla księcia Edynburga czyli "operacja Forth Bridge" jest już gotowa

Książę Filip w lutym trafił do szpitala. Początkowo miał to być jedynie kilkudniowy pobyt, ale okazało się, że hospitalizacja została przedłużona, a informacje na temat stanu zdrowia 99-letniego męża królowej Elżbiety II są sprzeczne. 10 czerwca książę Edynburga skończyłby 100 lat, a to oznacza, że rodzina królewska musi być przygotowana na każdą ewentualność. W przypadku najważniejszych postaci w rodzinie królewskiej przygotowane są specjalne plany postępowania w przypadku śmierci każdego z nich. Jeśli chodzi o królową Elżbietę II czy księcia Filipa plany pogrzebowe istnieją już od jakiegoś czasu, w końcu każde z nich ma już niemal 100 lat!

Co prawda nikt nie chce myśleć o ich śmierci, ale z racji funkcji, które pełnią, zostały opracowane specjalne plany. W przypadku królowej Elżbiety II jest to "operacja London Bridge", a jeśli chodzi o księcia Filipa "operacja Forth Bridge"! Kto przekaże informacja na temat śmierci księcia Edynburga? Jak będzie wyglądał pogrzeb męża królowej Wielkiej Brytanii? Wszystko jest już zaplanowane!

Plan pogrzebowy dla księcia Edynburga czyli "operacja Forth Bridge" jest już gotowa!

Pałac Buckingham jest już przygotowany na wypadek śmierci księcia Filipa. Jak będzie wyglądała "Operacja Forth Bridge"? Plan w przypadku śmierci 99-letniego męża królowej Elżbiety II jest opracowany co do minuty. W specjalnie przygotowanym protokole zostały zawarte nie tylko informacje, kto i w jaki sposób przekaże światu tak tragiczną wiadomość, ale również szczegółowy plan pogrzebu.

Informacje o śmierci księcia oficjalnie ma przekazać stacja BBC. Jeśli zgon nastąpiłby w nocy świat dowie się o tym fakcie dopiero rano. Od tego czasu w kraju zostanie ogłoszona żałoba narodowa, a flagi zostaną opuszczone do połowy masztu. Królowa Elżbieta II do swoich obowiązków może wrócić dopiero po 30 dniach, ale ostateczna decyzja należy do niej samej.

Jak będzie wyglądał pogrzeb księcia Filipa?

W przypadku męża królowej może on liczyć na pogrzeb państwowy. Wtedy odbyłaby się msza w Opactwie Westminsterskim, a ciało zostałoby wystawione w kaplicy, aby mieszkańcy mogli oddać hołd księciu. Z kolei pochówek odbyłby się w kaplicy św. Jerzego. Jednak w przypadku księcia Filipa okazuje się, że procedury na jego osobiste życzenia mają zostać uproszczone! Książę Edynburga miał zdecydować się na pogrzeb wojskowy i według doniesień chciał zostać pochowany we Frogmore Gardens. Pogrzeb miałby być uroczystością rodzinną, co okazuje się rozsądnym wyjściem w czasie pandemii koronawirusa.

O nie najlepszym stanie zdrowia księcia Filipa miałby świadczyć fakt, że książę Karol po odwiedzinach u swojego ojca opuścił szpital ze łzami w oczach. Rodzina królewska jest przejęta stanem zdrowia 99-latka, a w przypadku jego śmierci po księcia Harry'ego ma zostać wysłany do USA prywatny samolot.

Książę Filip już kilka lat temu zdecydował się przejść na emeryturę.

Książę Filip i królowa Elżbieta II są już razem 73 lata!