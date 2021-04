Książę Filip przed śmiercią zdążył zobaczyć wywiad Harry’ego i Meghan. To, co powiedział zatrważa!

Wiadomość o śmierci księcia Filipa poruszyła cały świat. Na pogrzeb dziadka zdecydował się przylecieć z USA książę Harry. Niestety sam, bo Meghan Markle jest w zaawansowanej ciąży i ze względu na ryzyko długiej podróży, kierując się decyzją lekarzy zdecydowała się zostać w Kalifornii razem z Archiem. Jeszcze niedawno brytyjskie media utrzymywały, że rodzina ze względu na stan zdrowia księcia Filipa nie informowała go o głośnym wywiadzie, a teraz okazuje się, że nie tylko o nim wiedział, ale też skomentował całą sytuację. Przewidział najgorsze?

Echa wywiadu Meghan i Harry'ego u Oprah Winfrey nie cichną już od dłuższego czas. Para była mocno krytykowana za to, że zdecydowała się na emisję w czasie, kiedy dziadek księcia był w szpitalu. Co prawda mimo szokujących rewelacji na temat życia pary w rodzinie królewskiej Elżbieta II zapewniła, że nadal są kochanymi członkami rodziny i poważnie potraktowała ich zarzuty:

Teraz okazuje się, że o wywiadzie mimo złego stanu zdrowia wiedział też książę Filip. Biograf królewski Gyles Brandreth zdradził, jak zareagował mąż Elżbiety II na to, co powiedzieli u Oprah Meghan i Harry.

Oby słowa księcia Filipa się nie sprawdziły! Harry naprawi relację z rodziną?

Prince Philip thought Meghan & Harry’s interview with Oprah Winfrey was ‘madness’ & ‘no good would come of it’. He also thought his grandson’s decision to step back from being a senior royal was not 'the right thing' to do for the country or themselves. https://t.co/ezyWjbbTmh