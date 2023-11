2 z 5

Ks. Krzysztof Niedałtowski (na zdjęciu) to starszy kolega zamordowanego prezydenta Gdańska, który chodził z Pawłem Adamowiczem do tej samej podstawówki i liceum. To on 20 lat temu przygotowywał do ślubu Pawła Adamowicza i Magdalenę.

Mówiono już, że Paweł to trochę stary kawaler. To było po pierwszym roku prezydentury, gdy Paweł przedstawił mi Magdę. Zwrócili się z prośbą do mnie, żebym ich przygotował do ślubu - wspomina w TVN24.

Jak mówił, pary, które go proszą o to, traktuję bardzo indywidualnie.

Rozmowy przedmałżeńskie łączyłem nawet z rodzajem posiłku. Robiłem to specjalnie, by sprawdzić ich umiejętności domowe. Oni przygotowywali posiłek, a ja przychodziłem skosztować. Była to okazja do tego by porozmawiać o uczciwości małżeńskiej, obowiązkach.

Jak mówi, przegadał z nim trzy wieczory, wchodząc głęboko w intymne sprawy.

Powiem tyle, oboje traktowali to śmiertelnie poważnie. Śmiertelnie, bo przecież ślubowali „że Cię nie opuszczę aż do śmierci”.

Zobacz: Rodzina była dla niego najważniejsza. Paweł Adamowicz nie zdążył pożegnać się z bliskimi...