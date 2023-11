Reklama

Paweł Adamowicz co rok angażował się w pomoc i wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku nie mogła być inaczej, mimo że prezydent Gdańska wziął urlop i 18 grudnia 2018 roku wyleciał do Santa Monica w Kalifornii wraz z żoną Magdaleną i córką Teresą. W USA uczy się jego starsza córka, Antonina. Jak informuje "Super Express", to właśnie dla niej cała rodzina Adamowiczów udała się do Stanów Zjednoczonych.

Paweł Adamowicz wrócił wcześniej do Polski

"Super Express" podkreśla jednak, że Paweł Adamowicz zdecydował się wcześniej wrócić do Polski, bo już 6 stycznia. Jego rodzina została w USA, a on zajął się obowiązkami urzędowymi, a także przygotowaniami do WOŚP. Chciał pojawić się na 27. finale, który odbył się w niedzielę, 13 stycznia.

Paweł Adamowicz zdążył jeszcze wspomnieć przed zamachem nożownika, że w ciągu 2 godzin uzbierał 5613 złotych dla WOŚP. Jego ostatnie słowa przed atakiem nożownika brzmiały:

Gdańsk dzieli się dobrem. Gdańsk chce być miastem solidarności. Za to wszystko wam serdecznie dziękuję. Na ulicach, placach Gdańska wrzucaliście pieniądze, byliście wolontariuszami. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani. Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję wam!

Paweł Adamowicz zmarł w wyniku niewydolności wielu narządów po zamachu nożownika

Lekarze walczyli o życie Pawła Adamowicza przez wiele godzin

