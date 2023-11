Magdalena Adamowicz, choć zrozpaczona śmiercią swojego męża, zdobyła się na odwagę i wystąpiła niedawno podczas wiecu w Gdańsku. Wraz ze swoją starszą córką wygłosiły przemówienie, które poruszyło zebranych tam ludzi.

- Paweł Adamowicz był moim tatusiem. Ja ciebie tatusiu bardzo kocham. Na zawsze. Ja też kocham to miasto. Jak on. Cała rodzina je kocha. Gdańsk był dla taty trzecim rodzicem, trzecim dzieckiem i drugą miłością. Ja wiem, że jeżeli to miasto będzie nadal otwarte, takie kochające jak jest teraz, to on będzie bardzo szczęśliwy. Dziękuję Wam bardzo za to wsparcie. Przepraszam za to, że nie odpisuję na wszystkie wiadomości, ale potrzebujemy czasu. Dziękujemy za wszystko - powiedziała Antonina Adamowicz.