Adama spotkał ogromny hejt po udziale w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Internauci nie szczędzili mu gorzkich słów po tym jak potraktował Joannę. Dodatkowo odkryli, że jego aktualna partnerka spodziewa się dziecka i uważają, że jego relacja z nią rozpoczęła się już w trakcje eksperymentalnego miesiąca, a nie po, jak sam przyznał. Po stronie Adama stanął Krzysztof z drugiej edycji show. Dodatkowo uczestnik zarzucił pozostałym uczestnikom nieszczerość! Wpis nie spodobał się internautom, którzy nie wierzą w jego słowa. Zobaczcie, co napisał.

Krzysztof ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" stanął w obronie Adama

Zachowanie Adama z czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spotkało się z ogromną krytyką. Uczestnik nie utrzymuje żadnych kontaktów z kolegami ze swojej edycji. Na jego profilu na Instagramie po zakończeniu show pojawiło się kilka mocnych wpisów. Po stronie Adama postanowił opowiedzieć się Krzysztof z drugiej edycji show:

Życia za Ciebie nikt nie przeżyje, przyjaciół prawdziwych nikt nie odbierze... A hejt jedynie doda sił i otworzy umysł jak ludzie są słabi i mają potrzebę wyrzucenia swojej frustracji na kogoś innego, aby odwrócić uwagę od samego siebie. Nie ważne, że życie układa Ci się tak jak chcesz... Idź uśmiechnięty zawsze i patrz szczerze w oczy mijającym Cię osobom, nikt nie ma odwagi powiedzieć cokolwiek w twarz. Tacy to hejterzy życia, którzy najzwyczajniej w świecie zazdroszczą i są frustratami życia.

Oberwało się także pozostałym uczestnikom "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Krzysztof zarzucił im nieszczerość:

Nawet wśród uczestników programu jest zawiść i sądzę, że już się o tym przekonałeś. Tutaj śmieszne rodzina ślubu, zdjecia wspólne😂😂 a za plecami jadą, czego byś się nie spodziewał... Dobrze pamiętam jak koledzy z mojej edycji jeździli po osobach z 3 i pewnie teraz z 4... 😂😂Trzymaj się chłopie.

Wypowiedź Krzysztofa i fakt, że opowiedział się po stronie Adama zszokowała internautów:

To się grubo pomyliłam, miałam Pan za innego faceta i myślałam, że jest Pan ponad pewne rzeczy a widzę tu zazdrość wielka, że to nie Pan należy do rodzinki ślubów... Nieładnie.

Internauci nie odpuszczają, ponieważ zachowanie Adama względem Joanny było dla nich niedopuszczalne. Krzysztof odpowiedział:

Pracuje przy realizacji programów, filmów, seriali i wiem, znam realia polskiej postprodukcji... Sam biorąc udział chciałem zrezygnować ale kontrakt telewizyjny niestety nie pozwolił na to, a jest skonstruowany w wiadomo jaką pozytywną stronę i dla kogo się je sporządza... Wszyscy podpisaliśmy cyrografy, biorąc udział i pewnie Adam czy Joasia nie mieli już wyjścia... Mam tylko nadzieję, że powiedzieli sobie miłe słowa po tej przygodzie i nie dali się wciągnąć w grę pozorów ze strony innych osób bądź uczestników..

Internauci uważają, że Krzysztof nie powinien się mieszać w sprawy Adama oraz bronienie go:

No i inną kwestią jest czego by ludzie mieli zazdrości Adamowi teraz? Bo się grubo zastanawiam serio? Po co to Panu Panie Krzysztofie, takie bagienko? Chyba ważne ze Pan jest szczęśliwy warto paplać się w brudach innych?

Krzysztof stwierdził, że jest ponad tym i nie bierze udziału w dalszym show, zajmując się swoim rodzinnym życiem:

Jak widać jestem ponad tym i nie biorę udziału w szoł jak i moja żona 😉 Nie zazdroszczę bo nie ma czego i nie mam zdania konstruktywnego na temat udziału w "rodzinie ślubu" a jedynie napisałem i warto przemyśleć i wyciągnąć wnioski 😉

Na koniec dodał, że jego wypowiedź była odpowiedział na ogromny hejt i zamiast oceniać zachowanie Adama najrozsądniej byłoby spytać jego i Joanny jak naprawdę było:

Moje życie jak widać się układa a wyrażaliśmy z żoną na przeciw sobie wiele.. I nie powinno to Cię interesować bo chyba masz swoje życie 🤔 Jak widać wspominałem również o punkcie rozwodu i widocznie jesteśmy dowodem na to, że rozmowa, wyjaśnienia, sposób rozwiązywania problemów pomaga.. 😉 Odniosłem się swoim wpisem do obecnej sytuacji, która jest odpowiedzią na hejt i wyrażanie przykrych wpisów na temat jednego z uczestników. W pełni rozumiem sytuację, którą przechodzi w obecnej chwili Adam z ludźmi, którzy nie zrozumieli decyzji ich obojga z przed około półtora roku może.. I tym bardziej powinienem się wypowiadać bo reszta uczestników śmieje się z tego i widząc problemu... Proszę zapytać szczerze Adama i Joasi jak było naprawdę a jak pokazała ich telewizja. To będzie najwłaściwsze rozwiązanie.

Krzysztof ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" stanął po stronie Adama, po tym jak spadł na jego hejt po udziale w programie. Odniósł się także do zachowania innych uczestników.

"Rodzince ślubu" zarzucił zawiść oraz nieszczerość.

