Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odpowiada na krytyczne komentarze i zdradza kulisy programu! 

Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikował w sieci wpis, w którym odpowiada na zarzuty internautów i zdradza kulisy programu TVN7! Jak komentuje swoje zachowanie wobec Joanny, z którą postanowił się rozstać? Adam w swoim wpisie na Instagramie twierdzi, że w programie nie została pokazana cała prawda. Jak się tłumaczy?

W miniony piątek, 22 maja, widzowie zobaczyli ostatni odcinek czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jak już wiemy, dwie pary- Oliwia i Łukasz oraz Agnieszka i Wojtek- podjęli decyzję o kontynuowaniu swojego małżeństwa i do dziś tworzą szczęśliwe związku. Niestety, w finale dowiedzieliśmy się, że trzecia para, czyli Joanna i Adam, rozstali się. Adam podczas spotkania z ekspertami powiedział, że nie chce być ze swoją żoną, ale zapewnił, że będzie pielęgnował ich znajomość- jak już wiemu, tak się nie stało. Mężczyzna przez kilka tygodni nie kontaktował się z Joanną.

Adam nie chciał mówić, co dokładnie się wydarzyło, ale przyznał, że nie mógł i nie chciał kontaktować się z Joanną. Teraz uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skomentował swoje zachowanie i odpowiedział na krytyczne uwagi internautów! Adam zdradził również kulisy programu:

#hejtminiegra 😃#smiesznecopiszecie🤣😂 #jasieniemartwie 🤗#korzystajzżycia 🍸🍹🍯🍰🍻@#$% final final i po finale...emocje Was nie opuszczają tak jak nie opuszcza mnie ochota powiedzieć wszystko jak to wygląda po za kamerami. Rozumiem, że oceniacie to co Tv pokazała lecz szkoda że nie pokazali wszystkiego. Ciekaw jestem jak byście mnie oceniali, gdybym słuchał rad jednego z Ekspertów i potraktował Asie tak jak mi doradził...Pytacie jak to możliwe że dostałem się przez tyle castingów...sam nie wiem gdyż jednego z Ekspertów poznałem dopiero w dniu decyzji takze sami sobie możecie odpowiedzieć na te pytanie- Adam napisał na Instagramie.