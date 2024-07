Krzysztof "Diablo" Włodarczyk to jeden z najbardziej rozpoznawalnych bokserów ostatnich lat. Swoją przygodę ze sportem rozpoczął bardzo wcześnie i już w wieku 19 lat walczył w zawodowych walkach. Przez ostatnie lata udało mu się zdobyć m.in. mistrzostwo świata organizacji WBC. Przez chwilę również jego życie prywatne wzbudzało ogromne zainteresowanie - bokser trafił do szpitala po przedawkowaniu środków antydepresyjnych.

Na szczęście to co najgorsze, Diablo ma już dawno za sobą i teraz może cieszyć się z faktu, że po raz drugi został ojcem. Dziennikarze "Super Expressu" opisują, że spotkali go, kiedy odbierał dziecko z przychodni na warszawskim Wilanowie. Udało się także poprosić go o krótki komentarz - Włodarczyk nie posiadał się z radości, że urodziła mu się córeczka.



Jestem szczęśliwy! Mam już 11-letniego synka Czarka, ale pragnąłem mieć też córkę. I doczekałem się. Nie mogę się na nią napatrzeć, jest prześliczna. Cały czas robię jej zdjęcia telefonem. Urodziła się dokładnie 17 lipca i ważyła 3,720 kg. Piękne, zdrowe dziecko. Cały czas się uśmiecha, jest wesoła jak ojciec. Jestem w córeczce zakochany. To taka śmieszka, w ogóle nie płacze. - powiedział.



Gratulujemy.

