Kilka dni temu w hotelu Marriott została przerwana gala "Women Poland Competition". Wszystko z powodu tego, że organizatorka, II wicemiss Polonia 1991, nie zapłaciła za organizację wydarzenia. Okazało się, że Izabela Tuszyńska naciągnęła wiele osób. W sprawę został zaangażowany Krzysztof Rutkowski.

Reklama

Krzysztof Rutkowski o Izabeli Tuszyńskiej

W poniedziałkowy wieczór 23 października w warszawskim Marriottcie miała się odbyć gala "Women Poland Competition", na której miały zostać wyróżnione "ambitne bizneswomen po 40". Wydarzenie zostało jednak przerwane, ponieważ organizatorka (czyli II wicemiss Polonia 1991, Izabela Tuszyńska) nie zapłaciła hotelowi za salę, ani za catering. Początkowo trzymano wszystkich na korytarzu, tłumacząc to problemami technicznymi. Następnie po godzinie pojawiła się informacja, że wydarzenie się nie odbędzie, ponieważ nie dokonano płatności. Co więcej, podobno wszystkie osoby, które miały tam występować, były nierozliczone. Finalnie wpuszczono zgromadzonych na salę, lecz nikt nie wiedział, czego się spodziewać.

Bardzo ładnie zachowała się Iwona Węgrowska, która wyszła i powiedziała, że skoro gala się nie odbędzie, a ona obiecała, że wystąpi i jest pełna widownia, to zaśpiewa jedną piosenkę i wróci do córeczki. Bardzo mi się to podobało, gdyż wszyscy czekali i każdy bał się cokolwiek powiedzieć. W końcu pan Ryszard Rembiszewski wyszedł na scenę i powiedział, że z przyczyn technicznych gala się nie odbędzie - opowiedziała projektantka Anna Cichosz w rozmowie z ''Plejadą''.

Projektantka ujawniła także, że w pewnym momencie na salę wszedł jeden z pracowników, mówiąc, że gala może się odbyć, ale goście muszą zapłacić za jedzenie, które zostało przygotowane. Dodała również, że najbardziej szkoda jej kobiet, które miały tego wieczoru otrzymać nagrody. Z jakiego powodu? Tłumaczyła: "Zostały oszukane i zrobiono z nich pośmiewisko. Wiem, że dzwoniły na policję i chciały pisać pozew zbiorowy". Okazało się, że za tą sprawą kryje się jednak większy skandal.

Iwona Węgrowska 23 października 2023 roku na gali konkursu "Women Poland Competition" w hotelu Marriott Piotr Molecki/East News

Zobacz także: Krzysztof Rutkowski pokazał 10-letniego syna bez koszulki. Fani oburzeni: "Po co robić z dziecka kulturystę?"

Jak podaje Patriot24.net podczas tej samej imprezy na sali pojawił się Jacek Peński, który wyznał, że Izabela Tuszyńska wraz z mężem nie zapłacili mu za dom, który im sprzedał. Powiedział: "Oszuści zorganizowali tę imprezę za moje pieniądze! Są mi winni 1 mln 400 tys. zł za dom, który im sprzedałem u notariusza, a za który mi nie zapłacili. Tutaj zaprosili dzieci z przedszkola na tę galę, a dwójkę moich dzieci chcą wyrzucić z domu, za który nie zapłacili. Sprawa jest w sądzie, ale proces nie może się rozpocząć, bo Izabela ukryła się w szpitalu psychiatrycznym przy ulicy Myśliborskiej w Warszawie". Do tej sprawy został zaangażowany Krzysztof Rutkowski. W rozmowie z "Plejadą" detektyw wyjaśnił, o co chodzi w całej sytuacji i porównał byłą miss do Natalii Janoszek.

W tym przypadku mamy ewidentne zjawisko wyłudzenia na kwotę 1 mln 400 tys. zł za dom, który celebrytka, była miss — Izabela Tuszyńska — przygarnęła. Oczywiście ona sobie pododawała niczym Janoszek parę różnych zwycięstw i konkursów, czym chwali się na swoim Facebooku. Okazuje się, że jest to zwykła oszustka, która naciągnęła wiele osób. Do mnie dzisiaj zgłaszają się ludzie, którzy zostali przez nią oszukani. Poniedziałkowy skandal, doprowadził do tego, że gala się nie odbyła, wybory się nie odbyły. Menedżer hotelu Marriott przyszedł, wyłączył światło, ponieważ nie zostało uregulowane 70 tys. zł za wynajem sali i catering, które zagwarantowali dla obecnych tam gości - powiedział Krzysztof Rutkowski.

Reklama

Detektyw wyjaśnił również, że akt notarialny między Jackiem Peńskim, a Izabelą Tuszyńską i jej mężem został podpisany z dwudniową wpłatą. Niestety celebrytka "zapomniała zapłacić" i do tej pory nie uregulowała kosztów. Dodał: "Nie zapomniała natomiast nasłać komornika, który na szczęście zapoznał się z dokumentami i odstąpił od egzekucji. Żona pana Jacka pozostała w domu wraz z dzieckiem. W tej chwili toczy się sprawa karna przeciwko tej kobiecie".