Krzysztof Rutkowski sprzedaje swój pałac z 70 pomieszczeniami i salami balowymi. Cena zwala z nóg!

Izabela Janachowska zabrała głos w sprawie występu Krzysztofa Rutkowskiego w "Tańcu z Gwiazdami". Słynny detektyw nie zachwycił swoim tańcem w pierwszym odcinku programu, a Iwona Pavlović przyznała mu zaledwie jeden punkt. Krzysztof Rutkowski nie ukrywał oburzenia tak niską oceną ze strony jurorki i zarzucił jej, że miała osobisty powód, żeby go tak potraktować. Teraz Izabela Janachowska stanęła w obronie Iwony Pavlović! Izabela Janachowska oceniła występ Krzysztofa Rutkowskiego w "Tańcu z Gwiazdami" Emocje po pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" wciąż nie opadają! W premierowej odsłonie tanecznego show zdaniem jurorów i sporej części internautów najgorzej poradził sobie Krzysztof Rutkowski. Detektyw razem z Sylwią Madeńską zaprezentowali salsę, ale ich występ zdecydowanie nie zachwycił Iwony Pavlović, która oceniła ich taniec na 1 punkt oraz Michała Malitowskiego, który przekazał im 2 punkty. Nie pozbieram się długo. Była taka gwiazda, Justyna Żyła, i mówiłam, że najsłabiej tańczyła. Przeszedłeś ją, jesteś na 1. miejscu- mówiła Iwona Pavlović. Co ciekawe, po "Tańcu z Gwiazdami" Krzysztof Rutkowski i jego żona zmiażdżyli Iwonę Pavlović za tak niską ocenę. Teraz w obronie jurorki stanęła Izabela Janchowska! Jakby miała zero, to powinna mu dać zero- Izabela Janachowska wyznała w rozmowie z "Faktem". Zobacz także: "Taniec z gwiazdami 13": Izabela Janachowska jest w szoku: "Absolutnie Łukasz nie powinien odpaść" Prowadząca "Taniec z Gwiazdami" nie ukrywa, że nie rozumie ataku na Iwonę Pavlović, która jej zdaniem powiedziała prawdę o występie Krzysztofa Rutkowskiego. Tak, jak Iwona powiedziała "zrobiłeś show, następnym razem może zatańcz". Powiedziała chyba to, co wszyscy widzieli więc w ogóle...