Krzysztof Rutkowski, były detektyw i celebryta znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, ponownie wywołał medialną burzę. Tym razem za sprawą opublikowanego na Instagramie zdjęcia, na którym pozuje w futrze z jenotów. Rutkowski przyznał, że zakup futra był jego długo wyczekiwanym marzeniem, a decyzję tę poparło - jak twierdzi - wielu jego zwolenników. "W tym konkretnym przypadku miałem wielu sojuszników, którzy podzielali moją ochotę na posiadanie tego, co jest dozwolone", powiedział w rozmowie z Asią Bobel.

Agnieszka Woźniak-Starak ostro zareagowała na kreację Krzysztofa Rutkowskiego

Publikacja Rutkowskiego nie pozostała bez echa. Jedną z pierwszych osób, które publicznie wyraziły swoje oburzenie, była Agnieszka Woźniak-Starak. Dziennikarka, znana ze swojego zaangażowania w walkę o prawa zwierząt, zdecydowanie skrytykowała futro naturalne detektywa, określając jego noszenie jako przejaw złego gustu. Jej stanowisko spotkało się z szerokim poparciem wśród obrońców zwierząt i zwolenników ekologicznego stylu życia.

Krzysztof Rutkowski nie wytrzymał i uderzył w Agnieszkę Woźniak-Starak

W odpowiedzi na krytykę Woźniak-Starak, Rutkowski zdecydował się na ostrą ripostę. W podcaście "Doktor Miłość" prowadzonej przez Asię Bobel, ironicznie skomentował postawę dziennikarki. Zasugerował, że sama Woźniak-Starak może nie prowadzić w pełni ekologicznego trybu życia. W pewnym momencie nie wytrzymał.

Celebryta nie ukrywał swojego oburzenia, podkreślając, że osoby krytykujące jego wybory powinny najpierw przyjrzeć się własnemu stylowi życia. Jego zdaniem, krytyka, która go spotkała, często jest powierzchowna i nieoparta na konsekwentnym działaniu.

W rozmowie z Asią Bobel Rutkowski rozwinął swoje zarzuty, twierdząc, że Woźniak-Starak, która walczy o prawa zwierząt, niekoniecznie przestrzega wszystkich zasad, które głosi. Zwrócił uwagę na inne aspekty jej życia, takie jak podróże śmigłowcem, które - według niego - przyczyniają się do zanieczyszczania środowiska.

Jeżeli pani Agnieszka Woźniak-Starak pokazuje mój błąd, gdy założyłem futro z jenotów, to bardzo proszę. Niech ona pokaże swoje buty, niech ona pokaże swoje paski, niech ona pokaże swoje torebki... I tu muszę powiedzieć, że w wielu przypadkach portale plotkarskie mnie atakują. Ale tu muszę powiedzieć, przy futrach, kiedy pani Woźniak-Starak mnie zaatakowała, zadawali jej pytania: a jak ty się zachowujesz, jak ty żyjesz? Dlaczego latasz śmigłowcem na Mazury i zanieczyszczasz, i robisz CO2 na minus dla naszej planety? Jeżeli jesteś taka święta, to żyj eko. Ciekawe, jak długo pożyjesz eko powiedział Rutkowski.

