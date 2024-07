Krzysztof Krawczyk wierzy, że zmarły Ojciec Święty zaopiekował się nim kiedy przed jednym z koncertów dostał ataku arytmii serca.

-Jak dziecko zwróciłem się do papieża i zacząłem go prosić o zdrowie, bo śpiewam koncert na… jego cześć- piosenkarz wyznał w „Na żywo”

Modlitwa Krawczyka została wysłuchana, już po kilku godzinach odzyskał siły i wrócił do zdrowia.

Krzysztof Krawczyk na wiele lat odsunął się od kościoła. Kiedy zmarł jego ojciec piosenkarz stracił swoją wiarę, którą na nowo odzyskał dzięki swojej żonie.

