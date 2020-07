Krzysztof Jackowski straszy w najnowszej wizji: "Obecna sytuacja to przygotowanie do działań wojennych"

Kolejne wizje Krzysztofa Jackowskiego wywołują coraz więcej emocji. Szczególnie, gdy najbardziej znany polski jasnowidz mówi o wojnie. A wraca do tego tematu regularnie w swoich "audycjach" na kanale YouTube. Czy rzeczywiście czeka nas konflikt zbrojny? Kiedy możemy się spodziewać wojny i w jaki sposób dotknie ona Polskę? Jasnowidz z Człuchowa ustosunkował się do tego w najnowszym nagraniu, na swoim kanale TouTube. Co powiedział?

Zobacz także: Kolejna przerażająca wizja Jackowskiego! "Na jesień zacznie się coś o wiele bardziej poważnego"

Krzysztof Jackowski o wybuchu wojny

Krzysztof Jackowski podczas swoich "audycji" często odpowiada na pytania zadawane na żywo przez obserwujących jego profil na YouTube. A te, w dużej mierze dotyczą przyszłej wojny. Tak było i podczas ostatniej relacji jasnowidza. Przed kolejną odpowiedzią na ten temat długo się namyślał...

Nie ulega dla mne wątpliwości, że obecna sytuacja jest to przygotowanie do działań wojennych - stwierdził w końcu.

Gdzie dojdzie do konfliktu?

To ma się wydarzyć (...) w rejonie Bliskiego Wschodu. Uważam, że Iran jest bardzo poważnie zagrożony i uważam, że Iran już w tej chwili - mass media to przemilczają - jest w jakiś sposób atakowany - twierdzi Jackowski.

A jaką rolę, wedle jego wizji, ma w tym odegrać Polska?

Obawiam się, że nasz kraj może być punktem pewnego desantu, który będzie służył obcej armii, czy obcemu wojsku do pewnych działań na odległość tam, gdzie zacznie się ta wojna.

W dalszej części mówił kiedy zaczną się te groźne dla nas zjawiska.

Taki kluczowy moment, niedobry moment na ten rok kojarzy mi się, to jest tak jak mówię, okres listopada - mówi.

Ale jego zdaniem już po wyborach politykom zaczną "opadać maski".

To się zacznie przemieniać w sytuację gdzie zaczniemy zauważać, iż coś spod tej pandemii wychodzi. Politykom maski zaczną opadać krótko po wyborach. A czas niebezpieczny, nie jestem tego w stu procentach pewny, czas niebezpieczny może być właśnie od okresu listopada - mówi Jackowski.

Jeden z obserwatorów profilu zapytał które województwa będą bezpieczne w czasie wojny.

Mówiąc o słowie desant mi się kojarzy wschód Polski, ale nie oznacza to, że będzie to dotyczyło Rosji - precyzuje Jackowski. I dodaje: - Osłabienie naszej gospodarki może stanowić w pewnym sensie niezauważalnie próbę przejęcia naszego kraju, albo części kraju.

Czy to się sprawdzi? Jackowski ma i na to odpowiedź. Jak twierdzi to, o czym mówi, to "poważne rzeczy".

To są poważne rzeczy, o których mówię. I konsekwentne, o których mówię od lat. Nawet to zdanie, które mówiłem do was 3, 4, 5 lat do tyłu. Że przed wielką wojną na świecie ludzie w Polsce i Europie będą się bali oddychać. Te słowa były absurdalne. Dziś nie są absurdalne - podkreśla.

A wy wierzycie w jego wizje?

Zobacz także: Zaskakująca wizja Krzysztofa Jackowskiego na temat wyborów! "Zwróćcie uwagę na to, co mówię"

Krzysztof Jackowski jest najbardziej znanym polskim jasnowidzem. Jego "audycje" na YouTube ogląda po kilkaset tysięcy widzów.