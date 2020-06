Krzysztof Jackowski ostrzega przed dużą wojną. Przerażająca wizja jasnowidza!

Krzysztof Jackowski w nowym filmie opublikowanym na jego kanale na youtube.com opowiedział o przerażającej wizji! Najsłynniejszy jasnowidz w Polsce po raz kolejny opowiadał o tym, co według niego, czeka nas w najbliższej przyszłości. Krzysztof Jackowski po raz kolejny podkreśla, że na świecie wybuchnie duża wojna! Według jego wizji najgorsze ma się zacząć dziać już jesienią. Ale to jeszcze nie wszystko- według Krzysztofa Jackowskiego coś bardzo niepokojącego zaczyna się dziać w naszym kraju!

Krzysztof Jackowski w jednym z ostatnich nagrań przyznał, że według jego wizji, jeszcze w tym roku Polska straci suwerenność. Jasnowidz nie ukrywał, że czeka nas coś gorszego niż pandemia koronawirusa, która od kilku miesięcy paraliżuje cały świat.

Teraz w sieci pojawiło się nowe nagranie, na którym Krzysztof Jackowski zdradza, co według jego wizji, już niedługo może wydarzyć się w Polsce.

Dla mnie nie ulega wątpliwości, że zaczyna się to, co zapowiadam- duża wojna na świecie. Obojętnie co myślicie o mnie, obojętnie czy wam się to podoba czy nie. Jestem konsekwentny i nie wstydzę się swoich konsekwencji, upartości w tym. Nie rozumiem tego zdania- druga tura wyborów, a rząd się zacznie rozsypywać. Ja nie mówię, że teraz, ale rozsypka rządu... Napięcie jest takie, że może to grozić zamachem stanu. Mówię tylko słowa, które czuję- nie wiem kto, gdzie- myślę o Polsce. To są poczucia o Polsce. Rząd coś kombinuje w naszym kraju. Nikogo nie oskarżam, ani nie sugeruje, ale to wręcz pachnie jak zamach stanu. Uważam, że ten rząd na pewno nie doczeka następnych wyborów w tym składzie w jakim jest i w ogóle jako rząd- mówi jasnowidz.

Co jeszcze powiedział o sytuacji w naszym kraju? Co nas czeka?

Wiecie co mi się kojarzy? Rząd sobie działa, a tam w środku w nim aż wrze. Ale to nie jakaś kłótnia jedni z drugimi. Rząd ma coś zrobić, do czegoś doprowadzić, coś wykonać co ma wyglądać jak rozbicie rządu... (...) teraz mam takie poczucie , że zostaniemy wprowadzeni w jakiś stan jako naród. Jakby wojsko przy tym miało być, ale uwaga, jakby miało być, to ten rząd to robi. Bardzo mętne to, co mówię, ale też mówię rzecz, która dla mnie nie jest zrozumiała. Nie miejcie wątpliwości- to co się dzieje, mówię to w pełni odpowiedzialnie, to co się dzieje w naszym kraju, to co się dzieje w Europie jest to przygotowania nas do tego, co dopiero ma się stać- ostrzegal Krzysztof Jackowski.