Do Krzysztofa Ibisza przylgnęła łatka "wiecznie młodego" prezentera telewizyjnego. Rzeczywiście 57-latek świetnie wygląda, a do tego niewiele zestarzał się w trakcie swojej niemal 30-letniej kariery w telewizji. Zachowanie młodości może zawdzięczać swojej obecnej żonie, która stosuje na nim nie zawsze przyjemne praktyki z dziedziny medycyny naturalnej. Żona Krzysztofa Ibisza ćwiczy na nim akupunkturę Nie sposób nie kojarzyć Krzysztofa Ibisza z telewizji. Prezenter od lat prowadzi topowe programy rozrywkowe i związany jest obecnie głównie z telewizją Polsat. Krzysztof Ibisz świetnie poradził sobie w roli prowadzącego "Taniec z Gwiazdami". W prywatnym życiu wielokrotnie poszukiwał szczęścia w miłości, które nie było mu dane aż do teraz. Krzysztof Ibisz ożenił się po raz trzeci z modelką Joanną Kudzbalską . Młodsza o 27 lat partnerka prezentera zaliczyła swój telewizyjny debiut w programie "Top Model" . Jej kariera jednak poszła w zupełnie innym kierunku. Joanna Kudzbalaska jest obecnie lekarką medycyny naturalnej, a do egzaminu praktycznego z akupunktury trenowała się na swoim mężu! Zobacz także: Krzysztof Ibisz pokazał zdjęcia z podróży poślubnej! Gdzie wypoczywał z żoną? Krzysztof Ibisz przyznał w rozmowie z Faktem, że pomógł żonie w przygotowaniach do egzaminu, choć był to dla niego duży dyskomfort ponieważ akupunktura polega na wbijaniu igieł w ciało. Pomimo, że metoda jest dość niekonwencjonalna pomaga na wiele dolegliwości i stres. - Jest to bez wątpienia duży dowód miłości, bo to jednak pewien dyskomfort. Pomogłem więc Asi się tego nauczyć i wystartować z nowymi umiejętnościami. Ona pracuje w Centrum Medycyny Zintegrowanej, gdzie łączy się medycynę akademicką z medycyną holistyczną, akupunktura jest jedną z metod np. obok ziołolecznictwa. Akupunktura...