Krzysztof Ibisz i Joanna Kudzbalska zdecydowali się na ślub w tajemnicy. Bawili się na nim najbliżsi i znajomi pary. Po weselu okazało się, że państwo młodzi poprosili uczestników, by nie robili zdjęć w trakcie uroczystości - dzięki temu uniknęli relacji w mediach społecznoścowych, zdradzających szczegóły wesela. Teraz prezenter sam opublikował na Instagramie obszerną galerię zdjęć, zarówno z przygotowań do ślubu, jak i z samej uroczystości. Para postawiła na klimat boho i zachwyciła internautów skromnym i naturalnym przyjęciem. Krzysztof Ibisz zdradził też, kto pomagał im w organizacji - wcale nie była to Izabela Janachowska! Krzysztof Ibisz pochwalił się galerią zdjęć ze ślubu Ślub Krzysztofa Ibisza z Joanną Kudzbalską był ogromnym zaskoczeniem! Parze udało się utrzymać szczegóły tego wyjątkowego dnia w tajemnicy, a niedługo po uroczystości zdjęciami z zabawy weselnej pochwaliła się Paulina Sykut-Jeżyna. Teraz to sam prowadzący "Tańca z gwiazdami" zdecydował się pokazać swoim fanom, jak wyglądał jego ślub oraz przygotowania do uroczystości. Okazuje się, że para skorzystała z pomocy konsultanta ślubnego i dzięki temu wszytko poszło zgodnie z planem, a dekoracje w pełni spełniły oczekiwania panny młodej: Za każdą zadowoloną Parą Młodą stoi w 100% profesjonalny Wedding Planner! Dziękujemy Kochana 🙏🏻 Zobacz także: K rzysztof Ibisz na swoim weselu zabronił gościom tej jednej rzeczy! Zdjęcia ze ślubu Krzysztofa Ibisza i Joanny Kudzbalskiej zrobiły ogromne wrażnie na internautach. Naturalne dekoracje w stylu boho to w ostatnim czasie jeden z najmodniejszych trendów w modzie ślubnej i właśnie na ślub i wesele w takim klimacie zdecydował się gwiazdor Polsatu. Pięknie !skromnie ,naturalnie i boho😍 Pięknie i młoda para szczęśliwa...