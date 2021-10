Krzysztof Ibisz pokazał sesję ślubną! Korzystali z pomocy wedding plannerki. „Skromnie, naturalnie”

W minioną sobotę jeden z najpopularniejszych polskich piłkarzy wziął ślub! Krzysztof Piątek i jego partnerka Paulina Procyk po kilku latach związku powiedzieli sobie sakramentalne TAK. Jak już wiemy, zakochani zadbali o to, żeby uroczystość odbyła się w tajemnicy przed mediami i dopiero w niedzielę, piłkarz przekazał swoim fanom radosne informacje. Mr. & Mrs. Piątek -napisał pod fotką. Wiadomo już, że uroczystość odbyła się na Zamku Joannitów w Łagowie, niedaleko Świebodzina. Teraz media przekazały kolejne informacje dotyczące ślubu Krzysztofa Piątka i Pauliny Procyk! Jak wyglądał ślub Krzysztofa Piątka? Według informacji "Faktu" na ślubie Krzysztofa Piątka i Pauliny Procyk pojawiło się ok. 70 osób. Uroczystość odbyła się w kościele, którego wnętrza zostały udekorowane białymi kwiatami. W kościółku na terenie zabytkowego kompleksu rozbrzmiewały dźwięki harfy - informuje dziennik. Informator dziennika zdradza, że piłkarz pojawił się na ślubie w granatowym garniturze, a jego partnerka wybrała białą zwiewną suknię z rozcięciem w spódnicy. Ślub był skromny. Nie było łez wzruszenia, pan młody wydawał się być lekko zawstydzony - zdradza źródło "Faktu". Następnego dnia po ślubie i weselu, odbyły się poprawiny. Co ciekawe, dziennik informuje, że Krzysztof Piątek na swój ślub zatrudnił ochronę, która zadbała o to, żeby nikt nie zakłócił uroczystości. Myślicie, że zakochani pochwalą się nowymi fotkami ze ślubu? Krzysztof Piątek już po ślubie. Wyświetl ten post na Instagramie. ...