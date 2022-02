Krzysztof Ibisz skończył 57 lat. W swoje urodziny zaskoczył... krytyką innych celebrytów!

Wygląda na to, że Krzysztof Ibisz , który dzisiaj obchodzi swoje urodziny, nie będzie ich świętował sam. Jak poinformował portal Pudelek.pl, znany prezenter... zaręczył się z gwiazdą "Top model"! Jego wybranką ma być Joanna Kudzbalska, z którą dzieli go 27 lat różnicy. Sprawdźcie szczegóły. Zobacz także: "Taniec z gwiazdami". Krzysztof Ibisz zadał pytanie o rozstanie Sylwii i Mikołajowi z "Love Island". Zdębieli! Krzysztof Ibisz zaręczył się z gwiazdą "Top model"? Krzysztof Ibisz dokładnie 25 lutego, świętuje swoje 56. urodziny! To właśnie tego dnia do mediów dotarła informacja, że prowadzący "Taniec z gwiazdami" jest zaręczony. Według portalu Pudelek.pl, prezenter jest szczęśliwie zakochany w Joannie Kudzbalskiej, która pojawiła się w drugiej edycji programu "Top model". Modelka w programie zaszła wysoko i zajęła czwarte miejsce. Dziś ma już 29 lat i wiele wskazuje na to, że jej serce skradł Krzysztof Ibisz. Co konkretnie? Do zaręczyn tej dwójki miało dojść już kilka tygodni temu. W styczniu, na profilu Joanny pojawiło się zdjęcie, na którym możemy podziwiać jej pierścionek z brylantem, który według informacji portalu, otrzymała właśnie od Krzysztofa Ibisza. Podobno para ostatnio była razem na wakacjach w Meksyku, a jakiś czas temu, prezenter zdecydował się wykupić nawet wielki baner z napisem: ASIU KOCHAM CIĘ. Uwadze fanów i mediów nie umknęły również komentarze na instagramowym profilu Joanny Kudzbalskiej. Wygląda na to, że ktoś mnie kocha w tym roku - napisała pod jednym ze swoich postów Joanna Kudzbalska. Zgadnij, kto to? - dopowiadał zalotnie Krzysztof Ibisz. Komentarzy na instagramowym profilu Joanny Kudzbalskiej, które zostawia...