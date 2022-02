Barbara Kurdej-Szatan nie wytrzymała: "Psychicznie chory Putin to nie to samo, co uchodźcy!"

Barbara Kurdej-Szatan zdecydowała się udzielić pierwszego wywiadu po aferze, jaką rozpętała. Poszło oczywiście o jej słowa dotyczące Straży Granicznej i kryzysu na granicy. Aktorka poniosła srogie konsekwencje swojego wybuchu złości i jak mówi w rozmowie dla "Dużego Formatu": To był po prostu wybuch, który najbardziej poranił mnie samą. Czego najbardziej żałuje Basia i czy cofnęłaby czas? Zobaczcie najmocniejsze fragmenty wywiadu z Kurdej-Szatan! Basia Kurdej-Szatan: "Żałuję, że użyłam jednego słowa za dużo" Konflikt na granicy polsko-białoruskiej jest obserwowany i komentowany przez cały świat, także gwiazdy. Swego czasu głos zabrała Barbara Kurdej-Szatan, która na swoim Instagramie zamieściła wstrząsający filmik z udziałem Strażników oraz uchodźców, na którym było słychać płacz małych dzieci. Aktorka do nagrania dodała emocjonujący opis, który do teraz kładzie się cieniem na jej życiu i karierze: K****a!!! Co tam się dzieje!!! To jest k***a „straż graniczna"??? To są maszyny bez serca bez mózgu bez NICZEGO!!! Maszyny ślepo wykonujące rozkazy!!! Jak tak można!!! Mordercy!!!!! Chcecie takiego rządu wciąż??? Który zezwala na takie rzeczy, wręcz rozkazuje tak się zachowywać? - pisała Kurdej-Szatan. Post Basi szybko zniknął z sieci, jednak to nie uchroniło aktorki przed ogromną krytyką i poważnymi konsekwencjami - m.in. utratą pracy w serialu "M jak miłość". Teraz Kurdej-Szatan zdecydowała się na długi wywiad w "Dużym Formacie", gdzie jeszcze raz przeprasza urażonych jej wpisem i tłumaczy, dlaczego na taki się zdecydowała: Żałuję, że użyłam jednego słowa za dużo. "Mordercy" - to było niepotrzebne, padło w emocjach. Przeprosiłam za to. I przepraszam raz...