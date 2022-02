Michał i Pola Wiśniewscy na wakacjach: "Nasze myśli i serca są z Ukrainą"

Przy okazji najnowszego wpisu Michał Wiśniewski zachwalał swoją żonę, Polę, ale także przypomniał, że fotografka jest mamą piątki dzieci. Ten fakt nie umknął na uwadze fanom lidera "Ich Troje", którzy zaczęli wypytywać Polę o nienaganną sylwetkę po pięciu ciążach. Co zdradziła żona jurora "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Michał Wiśniewski chwali piątą żonę, Polę Pola Wiśniewska jest najmniej medialną żoną Michała Wiśniewskiego, a jak sam nam zdradził, to wszystko przez jego poprzednie małżonki i ich medialne doświadczenie. Pola chce trzymać się z dala od show-biznesu, choć regularnie pojawia się na Instagramie słynnego męża i wspiera go w pracy nad nowymi teledyskami czy nagraniami. Przy okazji tworzenia nowej piosenki Michał Wiśniewski zaczął zachwalać swoją wybrankę: Nagrałem kilka szczerych słów o moim już 2,5 letnim związku i relacji pomiędzy 5-krotnym tatą i 5-krotną mamą. Obserwuję swoją miłość 🥰 nie mogąc się się nadziwić z jaką dojrzałością podchodzimy do wspólnej przyszłości. Z mojej strony mógłbym powiedzieć: lepiej późno niż wcale, ale i tak wydawało mi się, że każdy kolejny dzień będzie walką o następny. Obopólny szacunek i wsparcie okazują się wystarczające aby cieszyć się z siebie. 💪Ostatnie 8 miesięcy to Pola, która przez 2️⃣4️⃣h jest mamą i żoną. Na pełny etat, nie mając nawet chwili na zrobienie kolejnych cudnych zdjęć 📷 czy namalowanie obrazu🎨 Zawsze powtarza, że "tak się ma - jak się dba". 🙏Czuję się zadbany jako mężczyzna, kochanek i partner. I jestem dumny, że Ciebie mam! Bardzo się Cieszę, że na moment odłożyłaś pieluchy, ściągnęłaś dres i podarowałaś mi ten uśmiech 😍 Kocham ponad życie! - pisze wokalista. ...