Ślub Zosi Zborowskiej i Andrzeja Wrony odbił się szerokim echem w polskim show-biznesie. Wegańskie wesele pary wzbudziło zainteresowanie nie tylko mediów, ale przede wszystkim fanów aktorki. Gwiazda została poproszona o pokazanie zaproszeń ślubnych. W końcu żona siatkarza spełniła prośbę fanów i zaprezentowała na Instagramie nietypowe zaproszenia na swój ślub! Ich widok może zaskoczyć... Zaproszenia ślubne Zosi Zborowskiej i Andrzeja Wrony Zosia Zborowska pokazała na Instagramie ślubne zaproszenia, a w opisie napisała: Tyle razy prosiliście żebyśmy pokazali zaproszenie ślubne... także ten...no...włala 😜🤷🏼‍♀️🐶 Zaproszenie pisała @wieska_my_life_after_adoption a narysowała nas przezdolna @anarudak 🙌🏼😘❤️ a skoro już mowa o zaproszeniu to chciałam Was zachęcić by zamiast kwiatów ciętych i innych niepotrzebnych prezentów prosić gości o karmę dla schroniska (a tym leniwym co nie chcą nosić mówcie by przynieśli np obroże na kleszcze 😜) my dzięki naszym kochanym Gościom uzbieraliśmy całe auto darów dla @schronisko 🖤🐶🐾 raz jeszcze dziękujemy z całego serca 🖤 - napisała Zosia Zborowska na Instagramie. Zaproszenia ślubne Zosi Zborowskiej to nie tylko oryginalna szata graficzna, ale również treść, która wyraźnie nawiązuje do instagramowego słownictwa. Zamiast "Drodzy goście" na zaproszeniu widnieje "Drodzy folołersi". W treści para młoda też otwarcie pisze, co chciałaby dostać w prezencie i zaznacza, że nie można się spóźniać: Bez spóźniania! PSIA MAĆ. Jeśli chodzi o oprawę graficzną, jest to dzieło Anny Rudak, która namalowała młodą parę i ich psa, Wieśkę. Jak Internauci komentują zaproszenia ślubne Zosi...