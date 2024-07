Krzysztof Hołowczyc jest jednym z najlepszych rajdowców w historii tego sportu w Polsce. Mistrz kierownicy o wyścigach, jak i samochodach wie niemal wszystko. Kierowca wie również, jak wykorzystać cztery kółka do innych celów niż szybka jazda po mieście. Wiadomo na auto można poderwać dziewczynę, a później może nawet posłużyć do uprawiania seksu.

W rozmowie z dwutygodnikiem "Gala" Hołowczyc przyznał się, że nie raz uprawiał seks na tylnich siedzeniach samochodu:

- Zaparowane okna, przyjemna atmosfera, człowiek miał 16 lat... Aż tu nagle słychać: Puk, puk, milicja... Obywatelu, co tu robicie?" Na szczęście obyło się bez konsekwencji. Samochód jest przyjemnym miejscem do robienia wielu rzeczy. Do seksu również. Kiedy jest się bardzo młodym, każde miejsce jest dobre. I każde miejsce się wykorzystuje, kiedy nadarzy się okazja.