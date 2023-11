Wydaje się, że wszystko robią razem i nie widzą świata poza sobą, jednak nie do końca jest to prawda. Justin Bieber spakował swoje walizki i opuścił Hailey Baldwin na kilka dni. Wokalista pięknymi widokami ze swojej wycieczki podzielił się z internautami w sieci i zdradził powód, dlaczego nie zabrał ze sobą żony. Tłumaczenia nie przekonały fanów gwiazdora. Ci wyznali, jaki jest prawdziwy powód ucieczki Justina. Zgadzacie się z nimi?

Justin Bieber wyjechał bez Hailey

Dopiero co drugi raz stanęli na ślubnym kobiercu, a już zdążyli się pokłócić? Na początku października Justin Bieber ponownie ożenił się z Hailey Baldwin. Przypomnijmy, tym razem była to uroczystość kościelna, na którą zaproszono ponad 150 gości. Ślub odbył się w luksusowym kurorcie Montage Palmetto Bluff w Południowej Karolinie.

Gdy Justin i Hailey ogłosiłi ponowny ślub, fani zaczęli zastanawiać się, jak na wiadomość o ślubie zareaguje jego poprzednia dziewczyna, Selena Gomez. Para tworzyła związek przez kilka lat, nieustannie się ze sobą kłócąc, a później do siebie wracając. Po pierwszym ślubie Justina z Hailey, piosenkarka załamała się i trafiła do szpitala psychiatrycznego. Oficjalne z powodów zdrowotnych, jednak mało kto wierzy w tę wersję.

Okazuje się, że Gomez nie tylko nie załamała się, ale i porażkę związku z Justinem postanowiła przekuć w sukces! Piosenkarka smutek przelała na papier i kilka dni temu opublikowała w sieci najnowsze utwory. Wystarczy dobrze wsłuchać się w słowa, by odkryć, że Justinowi poświęciła swoje najnowsze piosenki. W utworze "Lose You To Love Me" śpiewa m.in. o tym, jak Kanadyjczyk szybko pocieszył się po ich rozstaniu wiążąc się z Hailey Baldwin.

Nowe piosenki Seleny Gomez cieszą się wielką popularnością, jednak Hailey nie jest zadowolona z albumu. Według fanów piosenkarki Kanadyjczyk dostał zakaz słuchania muzyk ex dziewczyny, stąd zdecydował się na samotną podróż. Czy to prawda?

Pojechałem sam na wycieczkę, aby pomodlić się i pomyśleć... Czas wracać do żonki - napisał Bieber w sieci.

Internauci skomentowali jego samotną podróż. Nie wierzą, że wyjechał bez żony, aby wyłącznie pomylić się.

- Justin, wyjechałeś sam, aby pomyśleć o piosenkach Seleny Gomez. - Kłamstwo! Wyjechałeś, aby rozmawiać z Seleną i słuchać jej piosenek. - Wyjechałeś w samotną podróż bez żony, aby wciąż odtwarzać "Lose you to love me" - piszą fani w komentarzach.

Czy wokalista naprawdę postanowił odpocząć od żony? Bieber nie odpowiedział na komentarze fanów. Myślcie, że tak jak Selena też nie może zapomnieć o dawnej miłości?

Samotna podróż Justina.

Czy Justin i Selena pasowali do siebie?

Eastnews