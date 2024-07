Zaledwie dwa miesiące temu Adam Sztaba i Dorota Szelagowska wzięli cichy ślub, i to dwukrotnie (zobacz). Zakochani po 11 latach związku postanowili oficjalnie zarejestrować swój związek. Pomimo długiego stażu, w relacji pary pojawił się kryzys. Informację podało "Show".

Dorota Szelągowska podobno wyprowadziła się od Adama Sztaby. Oficjalnie tej sprawy żadna ze stron nie chce komentować, a menadżerka muzyka odpowiada tylko, że ten samotnie wyjechał na długi urlop.

Czyżby stąd nerwowa atmosfera w "Must be the music"? Zobacz: Kora i Sztaba ostro pokłócili się na wizji

Tak wyglądał ślub Sztaby i Szelągowskiej: