Krystyna z "Rolnik szuka żony" 2 przygotowuje się do ślubu. Organizacja uroczystości jest już bardzo zaawansowana, a niedawno kobieta zdradziła, że ślub odbędzie się w 2020 roku w Edynburgu, a wesele w Warszawie:

Jak zapewne większość z was już wie żyjemy organizacją wesela ???? Pewnie pomysły oraz przemyślenia już mamy - napisała na Instagramie. (...) ślub w Edynburgu. Wesele w Warszawie - dodała.

Niedawno poprosiła swoich obserwatorów w mediach społecznościowych o pomoc w znalezieniu fotografa, makijażystki i konsultanta ślubnego, a teraz pokazała dwa wzory zaproszeń ślubnych i poprosiła Internautów o pomoc w podjęciu decyzji! Która wersja zwyciężyła?

Ślub Krystyny z "Rolnik szuka żony" coraz bliżej!

Krystyna z "Rolnik szuka żony" 2 już kilka lat temu przyznała, że jest lesbijką, a ostatnio na jej profilu w mediach społecznościowych pojawia się mnóstwo zdjęć z partnerką. Uczestniczka popularnego programu przyznała, że zamierza mówić o swoich związku i tym samym działać na rzecz małżeństw tej samej płci. Krystyna nigdy nie ukrywała, że marzy o legalizacji swojego związku i już niedługo to się spełni. Na dowód tego publikowała swoje zdjęcia w welonie czy z obrączką na palcu.

Krystyna z "Rolnik szuka żony" wybiera zaproszenia ślubne!

Data ślubu coraz bliżej, a to oznacza więcej przygotowań do tego wyjątkowego dnia. Krystyna chętnie korzysta z opinii Internautów, dlatego postanowiła poprosić swoich fanów o pomoc w wyborze zaproszeń na ślub. Do wyboru były dwa wzory i Internauci ze zdecydowaną, bo aż 80%, przewagą wybrali drugą wersję z motywem kwiatowym.

Dokonali dobrego wyboru? Sami spójrzcie...

