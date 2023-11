To będą pierwsze święta bez męża dla Krystyny Pyrkosz. Witold Pyrkosz zmarł 22 kwietnia 2017 roku. Wdowa po wybitnym aktorze i ulubionym dziadku Polaków z serialu "M jak miłość" udzieliła wywiadu "Super Expressowi", w którym opowiedziała o przygotowaniach do pierwszego Bożego Narodzenia bez ukochanego męża przy boku. Krystyna Pyrkosz nie ukrywa, że ten czas będzie dla niej szczególnie trudny.

Zobacz też: Żegnamy Lucjana w "M jak miłość"! Sprawdźcie się w quizie wiedzy o ukochanym dziadku Polaków!

Śmierć Witolda Pyrkosza wywołała ogromny żal w świecie kultury, sztuki i show-biznesu. Podczas pogrzebu aktora w Górze Kalwarii pojawiło się mnóstwo gwiazd, które nie kryły swojego poruszenia. Choć od odejścia Witolda Pyrkosza minęło już ponad pół roku, to rodzina gwiazdora nadal nie może pogodzić się z jego odejściem. Wdowa po aktorze nie kryje, że tegoroczne święta będą zupełnie inne.

- Nie mam w tym roku świąt i nie mam życia. Na Wigilię przyjedzie tylko syn z wnuczkami. Zrobię karpia i to będą całe moje święta. Pozorów nie będę stwarzała. Nie zamierzam nawet ubierać choinki, utnę w lesie kawałek gałązki i tyle. Nie będzie kolorowych bombek, może kupię dla wnuków małą gotową choineczkę, którą postawię na stole i tyle. Mam pół piwnicy świątecznych ozdób, nawet tam po to nie schodzę, nic nie wezmę. Te święta bez Witolda będą bardzo smutne - wyznała Krystyna Pyrkosz na łamach "Super Expressu". (...) Co ja mogę powiedzieć, jest beznadziejnie. Myślałam, że to minie, ale nic nie mija. Czuję się beznadziejnie i radzę sobie beznadziejnie, wszystko jest do kitu - dodała.