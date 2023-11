2 z 5

Za odkrywcę talentu Anny Przybylskiej uważa się Radosława Pasikowskiego. To właśnie on wpadł na pomysł, by nakręcić film o zmarłej w 2014 roku aktorce. Okazuje się jednak, że rodzina Anny Przybylskiej nie zaakceptowała scenariusza napisanego przez Pasikowskiego - informuje "Super Express". Co było tego powodem? Przeczytaj na następnej stronie.