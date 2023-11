Jarosław Bieniuk nie ukrywał, że pierwsze miesiące po śmierci Anny Przybylskiej były pełne smutku i żalu do losu. Jednak dzieci nie pozwoliły mu pogrążyć się w depresji. Szczególnie Oliwka, najstarsza z dzieci Przybylskiej i Bieniuka, która wykazała się w trudnych chwilach szczególną dojrzałością.

- Wściekły byłem na świat, jest to takie obrażenie na los, na życie, poczucie bezsensu. Rodzina, dzieciaki szybko przywróciły mnie do pionu, musiałem się pozbierać, dlatego że mam dla kogo żyć. Najgorsze było pierwsze sześć miesięcy, ale po półtorej miesiąca miałem taki moment, gdy usłyszałem przez przypadek jak Oliwia powiedziała, że "najbardziej martwi się o tatę". To mnie otrzeźwiło i powiedziałem sobie, że muszę się wziąć w garść, bo muszę przecież normalnie funkcjonować. Osoba która przeżyła tragedię w swoim życiu ma zaszczepioną w sobie komórkę smutku i takiej nostalgii, żalu, która co jakiś czas się odzywa. Cały czas jeszcze mam marzenia i cały czas się uśmiecham - powiedział Bieniuk w "Uwadze".